Кистанов считает, что японское руководство, таким образом, ищет возможность наладить диалог с Россией.

«Официальный Токио устами генерального секретаря кабинета министров всячески отрицает тот факт, что официальные круги Японии имеют какое-то отношение к этому. На самом деле, я думаю, такие визиты без ведома высшего руководства страны не проходят. На мой взгляд, это действительно можно рассматривать как сигнал того, что Япония ищет возможность наладить диалог с Россией. Токио пытается найти выход из того тупика, в котором оказались российско-японские отношения после введения японским правительством антироссийских санкций и ещё массы всяческих ограничений. Москва, в свою очередь, включила Японию в список недружественных стран, прекратила вести переговоры по мирному договору», - напомнил эксперт.

Он предположил, что Японию подтолкнуло к разморозке отношений с Россией усиление Китая и КНДР.

«В Японии растет понимание о необходимости разморозить отношения с Россией на фоне осложнившейся ситуации в сфере безопасности в Дальневосточном регионе в связи с ростом китайской военной угрозы и ракетно-ядерной угрозы КНДР. Ну и факт президента США Дональда Трампа, конечно, тоже сыграл свою роль. Глава Белого дома внес диссонанс в монолитную позицию коллективного Запада по поводу конфликта на Украине. Он, в отличие от руководства крупнейших европейских стран, намерен пытаться как-то его разрешить. А Япония – ближайший союзник Соединенных Штатов, которые являются единственным гарантом ее безопасности. Это такой скрытый, я бы сказал, не афишируемый посыл в пользу того, что Япония начинает немножко корректировать свою позицию по поводу Украины, хотя официально власти заявляют обратное. Недавно были заявления о том, что Япония продолжит вводить санкции против России и будет поддерживать Украину. Япония не может официально заявить, что она корректирует свой курс в отношении России, но как посыл в этом направлении, я думаю, это можно рассматривать», - отметил Кистанов.