Российская нефть в Белоруссию вернулась, но проблемы остались

«Роснефть» с 1 апреля возобновит поставки нефти в Белоруссию. Как пишет «Коммерсант», Минск будет платить премию пять долларов на тонну. С учетом того, что переговоры в последнее время велись вокруг наценки восемь долларов на тонну, Белоруссия может сэкономить около $50 млн в 2020 году.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с НСН указал, что в нефтяной ссоре Москвы и Минска победителей не оказалось.

«За последнее время цена на нефть существенно упала. И говорить о какой-то взаимной выгоде России и Белоруссии не приходится. Потому что обе страны заинтересованы в высокой цене на нефть, в том числе и Белоруссия, поскольку она зарабатывала за счет разницы в цене нефти, которую предоставляла Россия и на мировых рынках. Эти миллиарды долларов шли в белорусский бюджет. В нынешних условиях много не заработаешь. Потому и премия снизилась. Хотя Россия и решила поставлять нефть, сейчас белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут работать практически на нулевой рентабельности», - отметил эксперт.