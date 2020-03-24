Российская нефть в Белоруссию вернулась, но проблемы остались
Белорусский политолог в беседе с НСН указал, что ситуация в экономике страны ухудшается, несмотря на возвращение российской нефти.
«Роснефть» с 1 апреля возобновит поставки нефти в Белоруссию. Как пишет «Коммерсант», Минск будет платить премию пять долларов на тонну. С учетом того, что переговоры в последнее время велись вокруг наценки восемь долларов на тонну, Белоруссия может сэкономить около $50 млн в 2020 году.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с НСН указал, что в нефтяной ссоре Москвы и Минска победителей не оказалось.
«За последнее время цена на нефть существенно упала. И говорить о какой-то взаимной выгоде России и Белоруссии не приходится. Потому что обе страны заинтересованы в высокой цене на нефть, в том числе и Белоруссия, поскольку она зарабатывала за счет разницы в цене нефти, которую предоставляла Россия и на мировых рынках. Эти миллиарды долларов шли в белорусский бюджет. В нынешних условиях много не заработаешь. Потому и премия снизилась. Хотя Россия и решила поставлять нефть, сейчас белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут работать практически на нулевой рентабельности», - отметил эксперт.
По его словам, Минск за время конфликта понес серьезные убытки.
«Лукашенко еще до падения цен купил несколько танкеров нефти в Азербайджане и других альтернативных источниках. Переплата составила порядка 200 млн долларов. Поэтому российская нефть сейчас частично перекрывает эти убытки. Так что выгоды ни у кого особой нет, есть некий паритет. Правда, Лукашенко так и не сдержал свое слово, что львиную часть нефти будет закупать в других странах, в том числе в США. Ничего подобного не произошло», - добавил аналитик.
Ситуация в белорусской экономике ухудшается, несмотря на возвращение российской нефти. «Это происходит на фоне начала президентской кампании Александра Лукашенко. Главная его задача – переизбраться на шестой срок. Она реализуема технически, но ощущается, вызывает отторжение у белорусской элиты. Если он сейчас не найдет ресурсы вовне, нельзя исключить и дефолта белорусской экономики. Нефть в этом плане ее никак не спасет», - заключил собеседник НСН.
Ранее Дмитрий Болкунец рассказал НСН, что политическое будущее Лукашенко связано прежде всего с перспективой решения вопроса по нефти и газу.
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