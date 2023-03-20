Путин: Под руководством Си Цзиньпина КНР продолжит добиваться поставленных целей
Под руководством Си Цзиньпина КНР продолжит развиваться и добиваться поставленных целей. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином.
Он отметил, что Китай во главе с Си Цзиньпином сделает дальнейшие шаги в своем развитии. Путин также подчеркнул, что взаимодействие России и Китая на международной арене способствует укреплению принципов многополярности.
Ранее Владимир Путин заявил, что Китай за последние годы сделал колоссальный рывок в своем развитии. Он отметил, что большой рывок КНР вызывает во всем мире неподдельный интерес. При этом Си Цзиньпин заявил, что рад по приглашению Владимира Путина вновь приехать на российскую землю. Он отметил, что Пекин готов вместе с Москвой охранять основанный на международном праве миропорядок, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru