В Абакане 15 посетителей кинотеатра получили ожог глаз

В ведомстве указали, что инцидент произошёл 3 ноября в кинотеатре по улице Тараса Шевченко. Здесь из-за воздействия света бактерицидной лампы помощь медиков потребовалась 15 зрителям, в том числе восьми несовершеннолетним.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - говорится в сообщении.

Ранее подмосковные врачи спасли подростка после взрыва телефона в кармане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

