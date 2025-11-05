В Абакане 15 посетителей кинотеатра получили ожог глаз
Посетители одного из кинотеатров Абакана получили ожог глаз после просмотра кинофильма. Об этом сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
В ведомстве указали, что инцидент произошёл 3 ноября в кинотеатре по улице Тараса Шевченко. Здесь из-за воздействия света бактерицидной лампы помощь медиков потребовалась 15 зрителям, в том числе восьми несовершеннолетним.
«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - говорится в сообщении.
Ранее подмосковные врачи спасли подростка после взрыва телефона в кармане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Абакане 15 посетителей кинотеатра получили ожог глаз
- Россиянам посоветовали «залететь» в Каир ради рекордного Египетского музея
- «Из другой системы»: Интерстеллар 3I/ATLAS отказались считать искусственным
- Хинштейн потребовал уволить из органов власти всех ранее судимых сотрудников
- Недовольны, но молчат: Политолог не ждет протестов в Германии из-за роста налогов
- «Абсолютно неправильно!»: Врач осудил Плющенко за выход болеющего сына на лёд
- «Вспомните Станиславского!»: Льготные билеты в МХТ призвали вернуть
- Песков: Решение Молдавии закрыть «Русский дом» в Кишиневе вызывает сожаление
- Вайб премиума: Названы покупатели бюджетного ноутбука от Apple
- Вологодского губернатора обвинили в невежестве из-за памятника Ивану Грозному
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru