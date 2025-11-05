В Абакане 15 посетителей кинотеатра получили ожог глаз

Посетители одного из кинотеатров Абакана получили ожог глаз после просмотра кинофильма. Об этом сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Концерт группы The Cure покажут в кинотеатрах

В ведомстве указали, что инцидент произошёл 3 ноября в кинотеатре по улице Тараса Шевченко. Здесь из-за воздействия света бактерицидной лампы помощь медиков потребовалась 15 зрителям, в том числе восьми несовершеннолетним.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - говорится в сообщении.

Ранее подмосковные врачи спасли подростка после взрыва телефона в кармане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:Следственный Комитет РфКинотеатрХакасияКрасноярский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры