«Нечему удивляться»: Приостановку ДОВСЕ Турцией назвали незначительной для РФ
НАТО давит на Турцию со всех сторон с тем, чтобы Анкара меньше контактировала с Москвой, отметил в эфире НСН генерал-лейтенант Николай Стаськов.
Приостановка действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) со стороны Турции не окажет существенного влияния на отношения с РФ, так как они уже находятся в плачевном состоянии, заявил бывший начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что Турция решила приостановить действие ДОВСЕ с 8 апреля. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко также дал согласие на внесение в Палату представителей Национального собрания законопроекта о приостановлении ДОВСЕ. Стаськов отметил, что Турция постепенно отдаляется от России.
«Сейчас уже ничему нельзя удивляться. Договорные базы, и международные, и обычных вооружений, и приостановка Договора не окажут существенного влияния (на отношения с Россией – ред. НСН). Положение дел уже и без договоров находится в таком (плачевном – ред. НСН) состоянии… Сейчас Турцию со всех сторон НАТО давит, дабы поменьше было контактов с Россией. Турция немножко отдаляется от нас, тем более что сейчас партия президента Эрдогана проиграла. Нам как никогда с таким соседом нужно дружить и мы делаем все для того, чтобы дружить. Но как сейчас будут развиваться события… Влияние его партии ослабло, никто не думал не гадал, что так будет», – сказал Стаськов.
Он также отметил, что как только Эрдоган покинет пост главы государства, отношения с Россией испортятся еще больше.
«Все будет зависеть от того, кто придет после Эрдогана к власти и какой курс возьмет. Как будут развиваться события, покажет время. Запад, особенно США, делают все, чтобы вернуть Турцию в лоно НАТО. Многие вооружения (Турция – ред. НСН) покупала у нас, хотя это НАТОвская страна… Это будет большой переменой не в нашу сторону дружбы с Турцией», – резюмировал собеседник НСН.
ДОВСЕ был подписан в ноябре 1990 года между 16 странами НАТО и шестью государствами Организации Варшавского договора (ОВД), включая СССР. Он вступил в силу в ноябре 1992 года уже после роспуска восточного блока и распада Советского Союза.
В 1999 году было подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ, которое установило ограничение для отдельных стран и территорий, а не блоков, но участники НАТО не ратифицировали документ. В 2007 году Россия приостановила свое участие в ДОВСЕ. В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. В документе было сказано об устаревании соглашения, в том числе и в связи с расширением НАТО на восток, передает «Радиоточка НСН».
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