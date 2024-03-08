Польский сейм одобрил приостановку участия в ДОВСЕ
Нижняя палата парламента Польши проголосовала за приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), пишет РИА Новости.
Замминистра иностранных дел республики Теофил Бартошевский уточнил, что Варшава не выходит из договора, а лишь приостанавливает участие. По его словам, на радикальные шаги не согласны союзники Польши по НАТО.
В начале марта решение о приостановке действия ДОВСЕ приняло правительство Молдавии. В кабмине страны пояснили, что решение связано с «коренным изменением обстоятельств» с момента заключения договора в 1990 году.
В ноябре 2023 года из ДОВСЕ вышла Россия. МИД РФ отметил, что Москва не испытывает сожалений по этому поводу, передает «Радиоточка НСН».
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