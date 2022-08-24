Небензя заявил, что Россия против виртуального участия Зеленского в заседании СБ ООН

По его словам, Россия не против участия украинского лидера или его представителя в заседании, но возражает против виртуального присутствия.

«Но только такое участие должно быть очным, то есть его физическим присутствием в зале Совета Безопасности... Это не наша прихоть, а правила, которые регулируют работу совета. Здесь нет политики, это исключительно вопрос процедуры», - подчеркнул Небензя.

Ранее в США заявили, что Зеленский должен принять участие в саммите G20, если его посетит российский президент Владимир Путин.

