Совбез ООН поддержал виртуальное участие Зеленского в заседании
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Совета безопасности ООН в виртуальном формате, сообщает РИА Новости.
По итогам голосования участники поддержали озвученную Киевом просьбу о виртуальном участии украинского лидера, Россия голосовала против, Китай воздержался.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не против участия Зеленского в заседании, но возражает против виртуального формата, так как физическое присутствие в зале Совета Безопасности - «не прихоть, а правила».
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