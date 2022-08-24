Совбез ООН поддержал виртуальное участие Зеленского в заседании

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Совета безопасности ООН в виртуальном формате, сообщает РИА Новости.

ООН считает, что до полного прекращения военных действий на Украине еще далеко

По итогам голосования участники поддержали озвученную Киевом просьбу о виртуальном участии украинского лидера, Россия голосовала против, Китай воздержался.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не против участия Зеленского в заседании, но возражает против виртуального формата, так как физическое присутствие в зале Совета Безопасности - «не прихоть, а правила».

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ТЕГИ:РоссияУкраинаГолосованиеВладимир ЗеленскийСовбез ООН
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