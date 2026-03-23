Более 50 беспилотников ВСУ сбили за сутки в Курской области

Средства ПВО в период c 9:00 22 марта до 7:00 23 марта за сутки сбили 51 беспилотник ВСУ в Курской области. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, также было зафиксировано 39 артиллерийских ударов по территории отселённых районов.

«В результате атаки по городу Рыльску пострадали два человека», - добавил он.

Ранее Хинштейн заявил, что три человека пострадали из-за удара дрона ВСУ по поселку Коренево в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

