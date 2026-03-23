Более 50 беспилотников ВСУ сбили за сутки в Курской области
23 марта 202616:37
Средства ПВО в период c 9:00 22 марта до 7:00 23 марта за сутки сбили 51 беспилотник ВСУ в Курской области. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, также было зафиксировано 39 артиллерийских ударов по территории отселённых районов.
«В результате атаки по городу Рыльску пострадали два человека», - добавил он.
Ранее Хинштейн заявил, что три человека пострадали из-за удара дрона ВСУ по поселку Коренево в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Госдуме назвали причину объявления Трампом перемирия в Иране
- Живот давит на органы: Врач раскрыла последствия абдоминального ожирения
- Трамп заявил о новом раунде переговоров США и Ирана по телефону
- В России начался эксперимент по запуску единой сети «белых банкоматов»
- Гражданку РФ нашли мертвой в гостинице в Тбилиси
- «Холоп 3» и «Колобок» летом проверят киноиндустрию на прочность
- В кинотеатрах пообещали, что резкого подъема цен на билеты больше не будет
- Состоялся телефонный разговор Путина и Пашиняна
- Суд в Москве изъял имущество бизнесмена Галицкого на 8 млрд рублей