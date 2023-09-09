Небензя заявил о схожести провокации в Константиновке с Бучей

Дипломат указал, что ракетный удар в подконтрольной Киеву Константиновке, в результате которого погибли 16 и пострадали 33 человека — страшная трагедия.

«Только мы уверены, что скоро вы забудете и замнете это происшествие, поняв, как в случае удара по Краматорску в апреле прошлого года, какое чудовищное преступление и страшную провокацию Украины вы покрываете», — цитирует постпреда РИА Новости.

Как отметил Небензя, ракету выпустили по городу с северо-запада, где находятся только позиции ВСУ. Постпред назвал «отвратительной ложью» обвинения в ударе в адрес России и отметил, что ЧП — топорная провокация, которую Киев устроил на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в надежде получить от Вашингтона деньги и оружие.

«По той же схеме была состряпана омерзительная провокация в Буче в апреле 2022 года. Наверняка будут новые ... геббельсовские представления киевского режима», — заключил Небензя.

