Небензя заявил о схожести провокации в Константиновке с Бучей
Украина устроила провокацию в Константиновке по той же схеме, что и в Буче. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации.
Дипломат указал, что ракетный удар в подконтрольной Киеву Константиновке, в результате которого погибли 16 и пострадали 33 человека — страшная трагедия.
«Только мы уверены, что скоро вы забудете и замнете это происшествие, поняв, как в случае удара по Краматорску в апреле прошлого года, какое чудовищное преступление и страшную провокацию Украины вы покрываете», — цитирует постпреда РИА Новости.
Как отметил Небензя, ракету выпустили по городу с северо-запада, где находятся только позиции ВСУ. Постпред назвал «отвратительной ложью» обвинения в ударе в адрес России и отметил, что ЧП — топорная провокация, которую Киев устроил на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в надежде получить от Вашингтона деньги и оружие.
«По той же схеме была состряпана омерзительная провокация в Буче в апреле 2022 года. Наверняка будут новые ... геббельсовские представления киевского режима», — заключил Небензя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru