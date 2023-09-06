Зеленский заявил о 16 погибших при ударе по Константиновке

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль добавил, что были ранены 20 человек, в числе погибших был ребенок.

Украинский лидер опубликовал видео происшествия, судя по кадрам, взрыв произошел на рынке. Он отметил, что «число погибших и раненых может возрасти».

Зеленский возложил ответственность за произошедшее на российскую сторону. В Минобороны РФ неоднократно указывали, что российские Вооружённые силы не наносят ударов по гражданским объектам.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ дважды атаковали территорию Ростовской области переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200. Обломки одной из них упали на Таганрог, пострадали 22 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

