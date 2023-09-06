Зеленский заявил о 16 погибших при ударе по Константиновке
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил о 16 погибших в результате взрыва в населённом пункте Константиновка, который находится на подконтрольной Киеву части Донбасса.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль добавил, что были ранены 20 человек, в числе погибших был ребенок.
Украинский лидер опубликовал видео происшествия, судя по кадрам, взрыв произошел на рынке. Он отметил, что «число погибших и раненых может возрасти».
Зеленский возложил ответственность за произошедшее на российскую сторону. В Минобороны РФ неоднократно указывали, что российские Вооружённые силы не наносят ударов по гражданским объектам.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ дважды атаковали территорию Ростовской области переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200. Обломки одной из них упали на Таганрог, пострадали 22 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФРГ намерена втрое увеличить закупки боеприпасов в 2024 году
- Новый альбом The Rolling Stones «Hackney Diamonds» выйдет 20 октября
- В Японии сократился экспорт рыбы из-за сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
- СМИ: В НАТО началась паника из-за удара России у украино-румынской границы
- Опубликован вариант купюры единой валюты БРИКС
- В Анапе запретили плавать на надувных матрасах
- Зеленский заявил о 16 погибших при ударе по Константиновке
- Посол Бразилия заявил о стремлении к прямому авиасообщению с РФ
- Россиян допустили к международным соревнованиям в 26 олимпийских видах спорта
- «Нельзя сдаваться»: как пережить увольнение и найти работу после 50 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru