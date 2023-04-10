Небензя заявил о растущем риске бесконтрольного распространения оружия

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в последнее время особую актуальность приобретают «вопросы контроля за поставками обычных вооружений и продукции военного назначения», сообщает РИА Новости.

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На заседании Совета безопасности организации он указал, что в геометрической прогрессии растут риски бесконтрольного распространения оружия.

«Риски, связанные с их бесконтрольным «расползанием» и попаданием через «чёрный рынок» в руки преступников и террористов растут в геометрической прогрессии», - подчеркнул Небензя.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия соответствующим образом ответит на размещение ядерных вооружений США на территории Европы, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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