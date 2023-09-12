Небензя заявил о нежелании США завершить конфликт на Украине

Соединенные Штаты не демонстрируют никакого стремления завершить конфликт на Украине. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя, пишет РИА Новости.

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Дипломат назвал Вашингтон «настоящим кукловодом киевского режима». Он напомнил, что начальник генштаба ВС США генерал Марк Милли в режиме реального времени отслеживает ситуацию на фронте.

По словам Небензи, США и их компании получают финансовую выгоду от продолжения конфликта.

Президент России Владимир Путин во вторник призвал США отменить указ лидера Украины Владимира Зеленского, запрещающий переговоры с РФ. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно утверждал, что предпосылок для мирного диалога сейчас нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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