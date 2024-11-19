Небензя заявил о невозможности победить Россию на поле боя
19 ноября 202402:01
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил о невозможности победить Россию на поле боя, сообщает «Лента.ру».
«О попытках победить Россию на поле боя мы вам советуем забыть», — заявил дипломат.
Он напомнил, что Европа «уже не раз это пыталась сделать», и результат этих попыток «хорошо известен».
Ранее Небензя исключил возможность заморозки фронта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru