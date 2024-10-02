Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль

Генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совбеза по Ближнему Востоку выступил с осуждением массированной ракетной атаки Израиля со стороны Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Гутерриш подчеркнул, что подобные удары не помогут решить проблемы мирных жителей Палестины и не избавят их от страданий.

Ранее Гутерриш был признан персоной нон-грата в Израиле, ему запрещен въезд в страну.

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