Небензя заявил о готовности России к достижению целей спецоперации мирным путем
Специальная военная операция на Украине завершится, когда будут достигнуты ее цели, при этом Россия готова к возможному урегулированию ситуации путем переговоров. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации по Украине.
«Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и не будет дискриминации для русскоязычного населения этой страны. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, то мы к такому сценарию готовы. Если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военными средствами», — цитирует дипломата ТАСС.
Как отметил Небензя, сейчас ни Киев, ни его западные партнеры не сделали «нужных выводов» из событий вокруг Украины. Постпред считает, что конфликт «мог бы завершиться иначе», если бы украинская сторона выполнила условия Минских соглашений.
Дипломат напомнил, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланда — гаранты «Минска» — признали использование договоренностей в качестве «ширмы, за которой они тайком вооружали Украину с тем, чтобы натравить ее на Россию».
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