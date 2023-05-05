Небензя заявил, что США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН

«Чтобы это сделать, необходимо согласие как минимум двух третей стран-членов ООН», — подчеркнул Небензя.

По словам постпреда, добиться такой поддержки сложно «в силу ряда обстоятельств». Кроме того, американская сторона не откажется от престижа и возможности «злоупотреблять своими обязанностями» страны пребывания ООН.

Кроме того, Небензя указал, что штаб-квартира приносит немалые деньги: Нью-Йорк получает не менее $5 млрд в год от расположения учреждения и проживания дипломатов 193 стран.

В апреле в МИД РФ заявили о желании перенести штаб-квартиру ООН в «более нейтральное» место — Женеву или Вену, напоминает RT. Министр иностранных дел Сергей Лавров поддержал идею, отметив, что время для ухода ООН из Нью-Йорка подходящее, пишет РИА ФАН.

