В Швейцарии ответили на предложение МИД РФ о переносе штаб-квартиры ООН

Глава МИД РФ Лавров встретился с генсеком ООН Гутеррешем ФСБ задержала подозреваемого в намерении поджечь машины МВД в Петербурге «Отравитель с Хохловской площади» в Москве приговорен к 15 годам колонии СМИ узнали об уходе Пронина с поста главы «Лужников» Уступавший по ходу игры 0:2 «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ