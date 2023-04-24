В Швейцарии ответили на предложение МИД РФ о переносе штаб-квартиры ООН

Представитель МИД Швейцарии Паола Черезетти прокомментировала предложение внешнеполитического ведомства РФ о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в Женеву, сообщает РБК.

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Черезетти отметила, что решения об изменении структуры международных институтов нужно тщательно прорабатывать. Она призвала оценить эффективность российской инициативы.

По словам дипломата, Швейцария поддерживает «сильную и эффективную многостороннюю систему».

Представитель администрации президента США Джон Кирби ранее объяснил невыдачу виз журналистам из РФ для участия в заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке. Он назвал российские государственные СМИ «органами пропаганды», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ШвейцарияООНМИД РФ

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