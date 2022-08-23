Небензя заявил, что РФ не использует ЗАЭС в военных целях

Также, по словам Небензи, Рф не размещает в зоне АЭС никаких тяжелых вооружений.



Внимание международного сообщества в настоящее время приковано к Запорожской АЭС в связи в ведением боевых действий в данной зоне. Отмечается, что обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН.



