Небензя заявил, что РФ не использует ЗАЭС в военных целях

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что РФ не использует Запорожскую атомную электростанцию в военных целях. Об этом сообщает ТАСС.

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Также, по словам Небензи, Рф не размещает в зоне АЭС никаких тяжелых вооружений.

Внимание международного сообщества в настоящее время приковано к Запорожской АЭС в связи в ведением боевых действий в данной зоне. Отмечается, что обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Василий Небензя
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