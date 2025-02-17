Небензя: Украина навсегда потеряла ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области
Украина безвозвратно потеряла не только Крым. Как пишет РИА Новости, об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В ходе заседания Совбеза ООН он ууказал, что также Украина потеряла Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области, которые стали частью России.
«Соответственно, исправлять ситуацию нужно в тех регионах, которые пока ещё остаются под контролем Киева», – заключил Небензя.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров Заявил, что в процессе мирного урегулирования о возможности территориальных уступок Украине не может быть и речи, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru