Небензя: СВО продолжится, если Запад не даст убрать киевский режим мирно

Россия продолжит специальную военную операцию на Украине, если Запад не позволит мирным путем избавиться от киевского режима. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Выступая на заседании Совета безопасности организации, дипломат отметил, что Россия всегда с уважением относилась к украинцам — «братскому народу».

«Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой "раковой опухоли", которую представляет собой нынешний киевский режим, мирным путем... мы будем продолжать нашу СВО до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем», — заявил Небензя.

Постпред призвал Украину как можно быстрее принять реалистичные параметры долгосрочного урегулирования ситуации и не скатываться к «планам победы».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СВО закончится после достижения поставленных российской стороной целей, других вариантов завершения спецоперации нет, пишет 360.ru.

