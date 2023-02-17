Небензя: Совбез ООН не справился с Минскими соглашениями

Совет безопасности ООН в ситуации с Минскими соглашениями не справился со своей прямой обязанностью — поддержанием мира. Об этом заявил постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя, передает ТАСС.

По его словам, это стало очевидной неудачей Совбеза ООН.

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Российский постпред выразил разочарование сложившейся ситуацией. Он подчеркнул, что это подрывает авторитет Совета безопасности.

Небензя привел высказывания прежних лидеров ФРГ и Франции, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, по словам которых, Минские соглашения были нужны лишь для перевооружения Украины и подготовке к войне.

Ранее, как сообщала НСН, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Порошенко, Меркель и Олланд подтвердили, что «Минск-2» был для них ширмой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМинские СоглашенияСовбез ООНВасилий Небензя
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