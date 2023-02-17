Небензя: Совбез ООН не справился с Минскими соглашениями
Совет безопасности ООН в ситуации с Минскими соглашениями не справился со своей прямой обязанностью — поддержанием мира. Об этом заявил постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя, передает ТАСС.
По его словам, это стало очевидной неудачей Совбеза ООН.
Российский постпред выразил разочарование сложившейся ситуацией. Он подчеркнул, что это подрывает авторитет Совета безопасности.
Небензя привел высказывания прежних лидеров ФРГ и Франции, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, по словам которых, Минские соглашения были нужны лишь для перевооружения Украины и подготовке к войне.
Ранее, как сообщала НСН, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Порошенко, Меркель и Олланд подтвердили, что «Минск-2» был для них ширмой.
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