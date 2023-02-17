Небензя: Совбез ООН не справился с Минскими соглашениями

Совет безопасности ООН в ситуации с Минскими соглашениями не справился со своей прямой обязанностью — поддержанием мира. Об этом заявил постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя, передает ТАСС.

По его словам, это стало очевидной неудачей Совбеза ООН.