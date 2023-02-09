Зеленский заявил, что не собирался выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Spiegel заявил, что не планировал выполнять Минские соглашения.
По его словам, он сообщил об этом канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, указав на невозможность выполнения соглашений.
Украинский лидер добавил, что об этом же он в 2019 году проинформировал и президента России Владимира Путина
«Я сказал ему то же, что и двум другим. Они удивились и ответили: «Если бы мы знали заранее, что Вы измените смысл нашей встречи, то проблемы были бы ещё до саммита», - рассказал Зеленский.
Ранее Меркель в интервью газете Die Zeit заявила, что Минские договоренности были подписаны для того, чтобы помочь Киеву стать сильнее и дать ему время, напоминает «Свободная пресса».
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