Небензя не исключил экспорта украинского зерна в ЕС

«Зерно, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, вывозится из страны самым активным образом — как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. Куда же оно идет?» — задался вопросом на заседании Совета Безопасности ООН российский дипломат. По его словам, у Москвы есть основания предполагать, что поставки производятся в зернохранилища стран Европы.

Также Небензя опроверг сообщения о том, что Россия якобы блокирует порты на Черном море, тем самым не давая возможность вывезти сельхозпродукцию с Украины морским путем.

Напомним, помощник президента России Максим Орешкин заявил, что глобальный голод возможен к концу текущего года. По его словам, Россия начала готовиться к этому еще в конце 2021 года.

