Небензя не исключил экспорта украинского зерна в ЕС
Украинское зерно может использоваться в качестве оплаты за поставляемое Евросоюзом Киеву оружия, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление российского полпреда при ООН Василия Небензю.
«Зерно, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, вывозится из страны самым активным образом — как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. Куда же оно идет?» — задался вопросом на заседании Совета Безопасности ООН российский дипломат. По его словам, у Москвы есть основания предполагать, что поставки производятся в зернохранилища стран Европы.
Также Небензя опроверг сообщения о том, что Россия якобы блокирует порты на Черном море, тем самым не давая возможность вывезти сельхозпродукцию с Украины морским путем.
Напомним, помощник президента России Максим Орешкин заявил, что глобальный голод возможен к концу текущего года. По его словам, Россия начала готовиться к этому еще в конце 2021 года.
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