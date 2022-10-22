Небензя рассказал об украинских диверсиях на российской территории

«Украинские "стратеги" при кураторстве своих западных хозяев уже давно задействуют террористические диверсионные методы на российской территории», - цитирует дипломата РИА Новости.

По словам постпреда, совершенный украинскими спецслужбами теракт на Крымском мосту стал «апогеем их усилий». Небензя напомнил, что киевские власти «открыто "смаковали" это преступление».

«И хотя Киев, видимо, одернутый своими западными хозяевами, очень быстро по традиции попытался "перевести стрелки" на Россию, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на попавшей в интернет видеозаписи подтвердил, что за атаками на Крымский мост и Белгородскую область стоит Киев», — добавил дипломат.

