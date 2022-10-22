Небензя рассказал об украинских диверсиях на российской территории

Украина при кураторстве Запада давно задействует террористические диверсионные методы на территории России. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

Кулеба признался пранкерам, что Киев стоит за взрывами в Крыму и Белгороде

«Украинские "стратеги" при кураторстве своих западных хозяев уже давно задействуют террористические диверсионные методы на российской территории», - цитирует дипломата РИА Новости.

По словам постпреда, совершенный украинскими спецслужбами теракт на Крымском мосту стал «апогеем их усилий». Небензя напомнил, что киевские власти «открыто "смаковали" это преступление».

«И хотя Киев, видимо, одернутый своими западными хозяевами, очень быстро по традиции попытался "перевести стрелки" на Россию, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на попавшей в интернет видеозаписи подтвердил, что за атаками на Крымский мост и Белгородскую область стоит Киев», — добавил дипломат.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Василий НебензяСовбез ООНУкраина
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