Небензя пообещал Украине и Западу «самые плохие новости»
Украинский режим и его покровителей на Западе в ближайшее время ожидают «самые плохие новости». Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.
Как отметил дипломат, военные планы Киева потерпели «тотальное фиаско».
«Ждите ... самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей, причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи ... или нет», — заявил Небензя.
Постпред РФ подчеркнул, что ставка на решение украинского конфликта на поле боя не сыграла. По словам Небензи, военная победа над Россией невозможна, у Киева уже не будет ресурса для удержания ситуации на линии соприкосновения и достижения перелома в кризисе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Небензя пообещал Украине и Западу «самые плохие новости»
- Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи
- Врачам группировки войск «Запад» вручили государственные награды в зоне СВО
- Полет первого турецкого космонавта перенесен на 17 января
- Юрист Денисов предупредил о штрафах за запуск петард в ряде регионов
- Небензя: Украина стала ЧВК в руках Запада
- Минобороны: ПВО сбила 13 реактивных снарядов над Белгородской областью
- Над Брянском уничтожили еще один украинский беспилотник
- Байден заявил об угрозах для НАТО из-за конфликта на Украине
- Гладков: на подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru