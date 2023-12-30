Небензя пообещал Украине и Западу «самые плохие новости»

Украинский режим и его покровителей на Западе в ближайшее время ожидают «самые плохие новости». Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

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Как отметил дипломат, военные планы Киева потерпели «тотальное фиаско».

«Ждите ... самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей, причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи ... или нет», — заявил Небензя.

Постпред РФ подчеркнул, что ставка на решение украинского конфликта на поле боя не сыграла. По словам Небензи, военная победа над Россией невозможна, у Киева уже не будет ресурса для удержания ситуации на линии соприкосновения и достижения перелома в кризисе.

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ФОТО: РИА Новости
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