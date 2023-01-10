Небензя ответил на идею Киева организовать трибунал по Украине
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отреагировал на предложение Киева организовать трибунал по событиям на Украине, сообщает ТАСС.
«Они [украинская сторона] фонтанируют различными нелепыми идеями, которые у меня нет времени комментировать», — сказал дипломат.
Представители Украины призывали организовать трибунал, однако в ООН инициативу не поддержали.
Министры юстиции разных стран в марте проведут встречу в Лондоне, в ходе которой планируется обсуждение расширения поддержки Международного уголовного суда, расследующего предполагаемые военные преступления на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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