Небензя ответил на идею Киева организовать трибунал по Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отреагировал на предложение Киева организовать трибунал по событиям на Украине, сообщает ТАСС.

В США заявили, что до сих пор рассматривают идею создания трибунала по Украине

«Они [украинская сторона] фонтанируют различными нелепыми идеями, которые у меня нет времени комментировать», — сказал дипломат.

Представители Украины призывали организовать трибунал, однако в ООН инициативу не поддержали.

Министры юстиции разных стран в марте проведут встречу в Лондоне, в ходе которой планируется обсуждение расширения поддержки Международного уголовного суда, расследующего предполагаемые военные преступления на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВасилий Небензя
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