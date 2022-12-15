В США заявили, что до сих пор рассматривают идею создания трибунала по Украине
Американская администрация еще изучает возможность создания военного трибунала по ситуации на Украине, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
По его словам, Вашингтон продолжает добиваться от Москвы «ответа за свои действия». Отмечается, что в настоящее время прорабатывается вопрос проведения трибунала по «военным преступлениям РФ».
«В настоящее время проводится целый ряд международных расследований, которые мы поддерживаем, помогаем документами и в проведении анализа. И мы собираемся продолжать это делать», – отметил Кирби.
Предложение Еврокомиссии о формировании международного трибунала по Украине не нашла единодушного одобрения среди руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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