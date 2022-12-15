В США заявили, что до сих пор рассматривают идею создания трибунала по Украине

По его словам, Вашингтон продолжает добиваться от Москвы «ответа за свои действия». Отмечается, что в настоящее время прорабатывается вопрос проведения трибунала по «военным преступлениям РФ».

«В настоящее время проводится целый ряд международных расследований, которые мы поддерживаем, помогаем документами и в проведении анализа. И мы собираемся продолжать это делать», – отметил Кирби.

Предложение Еврокомиссии о формировании международного трибунала по Украине не нашла единодушного одобрения среди руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

