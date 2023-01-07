Министры юстиции стран мира обсудят усиление поддержки Международного уголовного суда

«Целью будет увеличение мировой финансовой и практической поддержки, предлагаемой МУС, и координация усилий для обеспечения предоставления всего необходимого для проведения расследований и привлечения виновных к ответственности», — приводит заявление РИА Новости.

Председательствовать на встрече будут Рааб и министр юстиции и безопасности Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус. Кроме того, о работе МУС расскажет прокурор суда Карим Хан.

