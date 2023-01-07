Министры юстиции стран мира обсудят усиление поддержки Международного уголовного суда
Министры юстиции разных стран в марте проведут встречу в Лондоне, в ходе которой планируется обсуждение расширения поддержки Международного уголовного суда, расследующего предполагаемые военные преступления на Украине. Об этом говорится в заявлении минюста Британии и вице-премьера - министра юстиции страны Доминика Рааба.
«Целью будет увеличение мировой финансовой и практической поддержки, предлагаемой МУС, и координация усилий для обеспечения предоставления всего необходимого для проведения расследований и привлечения виновных к ответственности», — приводит заявление РИА Новости.
Председательствовать на встрече будут Рааб и министр юстиции и безопасности Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус. Кроме того, о работе МУС расскажет прокурор суда Карим Хан.
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