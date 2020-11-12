Названо условие выхода России из ОЗХО

Россия может задуматься о том, чтобы выйти из Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), если эта структура продолжит штамповать решения по неугодным Западу правительствам, приводит РИА Новости слова постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензя.

Однако пока она не делает таких резких движений и не советует кому бы то ни было.

«Представьте, выйдем мы из ОЗХО, и нам скажут: "Что и требовалось доказать". Но если она совсем потеряет всякий авторитет и станет просто местом для штамповки решений по неугодным режимам, наверное, об этом можно будет подумать», - сказал постпред.

Небензя: Ситуацию с Навальным могут вынести на обсуждение в Совбезе ООН

Небензя считает, что ОЗХО было предвзято в ситуации вокруг обвинения Сирии в применении химического оружия, равно как и в деле Навального. В этой связи он полагает, что организация теряет своей авторитет, так как превращается в инструмент политической борьбы.

Ранее Небензя сообщал, что Россия ведет работу с ОЗХО по разработке меморандума об условиях прибытия и работы в РФ миссии этой организации для расследования «отравления» Алексея Навального. Москва пригласила миссию ОЗХО посетить Россию в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. Небензя отметил, что согласование меморандума - стандартная процедура для любой страны, по запросу которой выезжает миссия ОЗХО.

Кроме того, постпред РФ при ООН сказал, что Россия может вынести «нелицеприятный разговор» о ситуации с Алексеем Навальным на обсуждение в Совбезе ООН.

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