Названо условие выхода России из ОЗХО

Россия может задуматься о том, чтобы выйти из Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), если эта структура продолжит штамповать решения по неугодным Западу правительствам, приводит РИА Новости слова постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензя.

Однако пока она не делает таких резких движений и не советует кому бы то ни было.

«Представьте, выйдем мы из ОЗХО, и нам скажут: "Что и требовалось доказать". Но если она совсем потеряет всякий авторитет и станет просто местом для штамповки решений по неугодным режимам, наверное, об этом можно будет подумать», - сказал постпред.