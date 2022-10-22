Небензя отказался слушать постпреда Украины в Совбезе ООН

«Хотел бы заранее предупредить, что выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах СБ и тем доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, которое он от этого получает, я не буду», — цитирует дипломата РИА Новости.

Небензя напомнил об оскорбительных комментариях Кислицы в адрес дипломатов из РФ, отметив, что они отражают текущее состояние украинской дипломатии и говорят о неспособности и неготовности Киева диалогу.

Ранее Кислица в соцсетях назвал логику России «дебильной», а зампостпреда РФ Дмитрия Полянского - «одной из самых отвратительных персон» в ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

