Небензя отказался слушать постпреда Украины в Совбезе ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя отказался слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы в Совете Безопасности ООН.
«Хотел бы заранее предупредить, что выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах СБ и тем доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, которое он от этого получает, я не буду», — цитирует дипломата РИА Новости.
Небензя напомнил об оскорбительных комментариях Кислицы в адрес дипломатов из РФ, отметив, что они отражают текущее состояние украинской дипломатии и говорят о неспособности и неготовности Киева диалогу.
Ранее Кислица в соцсетях назвал логику России «дебильной», а зампостпреда РФ Дмитрия Полянского - «одной из самых отвратительных персон» в ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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