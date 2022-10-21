Российский дипломат заявил о недопустимости «оголтелых фейков» в ООН

Москва считает недопустимым распространение через организацию «оголтелых фейков». Об этом заявил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

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«Считаем недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН непроверенных, а подчас и оголтелых "фейков", граничащих с абсурдом. Например, недавнее заявление представителя всемирной организации по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен о якобы преступлениях сексуального характера со стороны российских военных», — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Стржижовского, подобные высказывания ставят под сомнение уровень экспертизы служащих международной организации, пишет RT.

Ранее Паттен обвинила российскую армию в использовании виагры для сексуальных преступлений на Украине, напоминает «Свободная пресса». В МИД РФ заявили, что сказанное представителем ООН невозможно комментировать серьезно, кроме того, Паттен действует за пределами своих полномочий.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:РоссияДипломатыООН
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