Российский дипломат заявил о недопустимости «оголтелых фейков» в ООН
Москва считает недопустимым распространение через организацию «оголтелых фейков». Об этом заявил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.
«Считаем недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН непроверенных, а подчас и оголтелых "фейков", граничащих с абсурдом. Например, недавнее заявление представителя всемирной организации по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен о якобы преступлениях сексуального характера со стороны российских военных», — цитирует дипломата РИА Новости.
По словам Стржижовского, подобные высказывания ставят под сомнение уровень экспертизы служащих международной организации, пишет RT.
Ранее Паттен обвинила российскую армию в использовании виагры для сексуальных преступлений на Украине, напоминает «Свободная пресса». В МИД РФ заявили, что сказанное представителем ООН невозможно комментировать серьезно, кроме того, Паттен действует за пределами своих полномочий.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 067 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+18 352 / сут.
- Россияне назвали самыми дорогими городами для жизни Москву, Уфу и Краснодар
- Иран призвал своих граждан покинуть Украину
- Краснов: С началом спецоперации участились призывы к насилию
- Эрдоган: Турция ищет альтернативу американским истребителям F-16
- Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
- СМИ: В России обсуждают способы балансировки импорта и экспорта
- Заместители Мишустина будут курировать технологические сферы
- Новая Зеландия обязала чиновников отказаться от «непонятного» языка
- Главу контрольно-ревизионного управления МЧС Репина арестовали за взятку
- ФОМ: уровень беспокойства россиян снизился
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru