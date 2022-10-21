Российский дипломат заявил о недопустимости «оголтелых фейков» в ООН

«Считаем недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН непроверенных, а подчас и оголтелых "фейков", граничащих с абсурдом. Например, недавнее заявление представителя всемирной организации по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен о якобы преступлениях сексуального характера со стороны российских военных», — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Стржижовского, подобные высказывания ставят под сомнение уровень экспертизы служащих международной организации, пишет RT.

Ранее Паттен обвинила российскую армию в использовании виагры для сексуальных преступлений на Украине, напоминает «Свободная пресса». В МИД РФ заявили, что сказанное представителем ООН невозможно комментировать серьезно, кроме того, Паттен действует за пределами своих полномочий.

