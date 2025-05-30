Небензя назвал условия для прекращения огня на Украине

Выступая на заседании Совета безопасности ООН, он указал, что для этого потребуется, чтобы Киев и его союзники пошли на встречные шаги.

«На время перемирия как минимум необходимо, чтобы страны Запада прекратили поставки вооружений и чтобы Украина остановила мобилизацию», - заключил дипломат.

Ранее Небензя заявил, что Россия готова продолжать СВО «столько, сколько потребуется», сообщает Ura.ru.

