Небензя назвал условия для прекращения огня на Украине
30 мая 202518:45
Россия принципиально готова к обсуждению прекращения огня на Украине. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Выступая на заседании Совета безопасности ООН, он указал, что для этого потребуется, чтобы Киев и его союзники пошли на встречные шаги.
«На время перемирия как минимум необходимо, чтобы страны Запада прекратили поставки вооружений и чтобы Украина остановила мобилизацию», - заключил дипломат.
Ранее Небензя заявил, что Россия готова продолжать СВО «столько, сколько потребуется», сообщает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru