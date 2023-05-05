Небензя назвал смехотворными призывы лишить Россию председательства в Совбезе ООН
Призывы ряда стран передать председательство России в Совете безопасности ООН другой стране смехотворны, считает постпред РФ при международной организации Василий Небензя. Об этом дипломат заявил в интервью РИА Новости.
Россия была председателем Совбеза в апреле, напоминает Газета.ру. Все запланированные российской стороной мероприятия состоялись.
«Председательство прошло без эксцессов, несмотря на смехотворные попытки некоторых стран обвинить нас в том, что мы можем злоупотребить председательством и что ... председательство требуется передать», — поделился Небензя.
Дипломат подчеркнул, что подобные призывы противоречат «мыслимым и немыслимым правилам», отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru