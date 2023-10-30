Небензя назвал грубым нарушением международного права удар США по Сирии

Отмечается, что соответствующее заявление дипломат сделал в ходе заседания Совбеза ООН.

По словам постпреда России при ООН, подобные действия Вашингтона могут стать причиной эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Небензя отметил, что этого ни в коем случае нельзя допустить.

Ранее Небензя заявил, что голосование в Совбезе ООН по российскому проекту резолюции, призывающей к прекращению огня в зоне конфликта Израиля и Палестины, показало, кто на самом деле выступает за перемирие. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

