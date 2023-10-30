Небензя назвал грубым нарушением международного права удар США по Сирии
Удар по сирийской территории со стороны США— грубое нарушение суверенитета страны и международного права. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщило агентство РИА Новости.
Отмечается, что соответствующее заявление дипломат сделал в ходе заседания Совбеза ООН.
По словам постпреда России при ООН, подобные действия Вашингтона могут стать причиной эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Небензя отметил, что этого ни в коем случае нельзя допустить.
Ранее Небензя заявил, что голосование в Совбезе ООН по российскому проекту резолюции, призывающей к прекращению огня в зоне конфликта Израиля и Палестины, показало, кто на самом деле выступает за перемирие. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru