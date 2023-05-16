Небензя: Москва не видит подвижек в выполнении российской части зерновой сделки

Сельское хозяйство России продолжает сталкиваться с блокировкой со стороны Запада из-за введенных ограничительных мер, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю.

Постпред США в ООН и Кулеба обсудили зерновую сделку

«Уже без малого год мы не видим ни малейших подвижек в рамках второй части пакетной сделки генсекретаря ООН Антониу Гутерриша – Меморандума Россия – ООН», – заявил дипломат.

По его словам, используемый для расчетов данного типа «Россельхозбанк» остается под санкциями, а разовые транзакции, которые обещают в Вашингтоне и Евросоюзе, недостаточны для того, чтобы решить проблемы.

Ранее в Крыму заявили, что Украина не станет выполнять условия зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноВасилий Небензя

Горячие новости

Все новости

партнеры