Небензя: Москва не видит подвижек в выполнении российской части зерновой сделки
Сельское хозяйство России продолжает сталкиваться с блокировкой со стороны Запада из-за введенных ограничительных мер, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю.
«Уже без малого год мы не видим ни малейших подвижек в рамках второй части пакетной сделки генсекретаря ООН Антониу Гутерриша – Меморандума Россия – ООН», – заявил дипломат.
По его словам, используемый для расчетов данного типа «Россельхозбанк» остается под санкциями, а разовые транзакции, которые обещают в Вашингтоне и Евросоюзе, недостаточны для того, чтобы решить проблемы.
Ранее в Крыму заявили, что Украина не станет выполнять условия зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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