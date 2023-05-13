Постпред США в ООН и Кулеба обсудили зерновую сделку
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обсудила с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой зерновую сделку. Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства Соединенных Штатов Нейт Эванс.
Отмечается, что политики провели телефонный разговор.
«Посол Томас-Гринфилд и министр иностранных дел ...обсудили важность черноморской зерновой инициативы, которая сыграла ... важную роль в обеспечении поставок зерна и продовольствия нуждающимся и в стабилизации мировых рынков», — цитирует сообщение РИА Новости.
Как отметила американская сторона, Томас-Гринфилд и Кулеба обсудили общие приоритеты в ООН. Кроме того, постпред подтвердила приверженность Вашингтона поддержке Киева.
Между тем СМИ сообщили, что срок действия зерновой сделки могут продлить на 60 дней, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru