Постпред США в ООН и Кулеба обсудили зерновую сделку

Отмечается, что политики провели телефонный разговор.

«Посол Томас-Гринфилд и министр иностранных дел ...обсудили важность черноморской зерновой инициативы, которая сыграла ... важную роль в обеспечении поставок зерна и продовольствия нуждающимся и в стабилизации мировых рынков», — цитирует сообщение РИА Новости.

Как отметила американская сторона, Томас-Гринфилд и Кулеба обсудили общие приоритеты в ООН. Кроме того, постпред подтвердила приверженность Вашингтона поддержке Киева.

Между тем СМИ сообщили, что срок действия зерновой сделки могут продлить на 60 дней, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

