Белый дом отверг причастность стран НАТО к аварии на «Северных потоках»

В ночь на 26 сентября были зафиксированы утечки газа на трубопроводе «Северный поток 1» и «Северный поток 2» недалеко от острова Борнхольм в шведских и датских водах. О падении давления газа на обеих нитках газопровода сообщил оператор магистрали Nord Stream AG.

Ранее заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин говорил «Радиоточке НСН», что ремонт газопроводов может затянуться на неопределенные срок.

