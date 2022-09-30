Белый дом отверг причастность стран НАТО к аварии на «Северных потоках»
Власти США отвергли возможность причастности стран НАТО к аварии на газопроводах «Северный поток». Такое заявление сделал помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.
В ночь на 26 сентября были зафиксированы утечки газа на трубопроводе «Северный поток 1» и «Северный поток 2» недалеко от острова Борнхольм в шведских и датских водах. О падении давления газа на обеих нитках газопровода сообщил оператор магистрали Nord Stream AG.
Ранее заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин говорил «Радиоточке НСН», что ремонт газопроводов может затянуться на неопределенные срок.
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