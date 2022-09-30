Белый дом отверг причастность стран НАТО к аварии на «Северных потоках»

Власти США отвергли возможность причастности стран НАТО к аварии на газопроводах «Северный поток». Такое заявление сделал помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

СМИ: «Северный поток» может остановиться навсегда

В ночь на 26 сентября были зафиксированы утечки газа на трубопроводе «Северный поток 1» и «Северный поток 2» недалеко от острова Борнхольм в шведских и датских водах. О падении давления газа на обеих нитках газопровода сообщил оператор магистрали Nord Stream AG.

Ранее заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин говорил «Радиоточке НСН», что ремонт газопроводов может затянуться на неопределенные срок.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСеверный Поток
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры