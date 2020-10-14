Глава британской разведки назвал Россию «враждебным государством»

Руководитель британской службы контрразведки Ми-5 Кен Маккаллум заявил, что Россия является одним из «враждебно настроенных государств».

В своём первом публичном выступлении глава разведки, назначенный на должность в марте, упомянул «российских, китайских и иранских игроков» как одну из угроз Британии. Полный текст обращения генерального директора Ми-5 опубликован на официальном сайте службы.

Маккаллум подчеркнул, что Ми-5 работает над защитой страны от «большого разнообразия угроз». Кроме шпионажа и разведки иностранных государств, глава Ми-5 упомянул угрозы демократии, экономике, инфраструктуре, научным достижениям Британии.

Также Маккаллум выделил инцидент с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального, отметив, что это происшествие напоминает об угрозе британскому населению вплоть до убийств.



Навального госпитализировали в Омске 20 августа. Оппозиционеру стало плохо в самолёте, его доставили в местную больницу скорой помощи, а позднее перевезли самолётом в берлинскую клинику «Шарите». По данным доклада ОЗХО, расследовавшего инцидент, в организме Навального было обнаружено отравляющее вещество из группы «Новичок». При этом омские врачи никаких ядов в биомаркерах политика не обнаружили.