Глава британской разведки назвал Россию «враждебным государством»
Руководитель британской службы контрразведки Ми-5 Кен Маккаллум заявил, что Россия является одним из «враждебно настроенных государств».
В своём первом публичном выступлении глава разведки, назначенный на должность в марте, упомянул «российских, китайских и иранских игроков» как одну из угроз Британии. Полный текст обращения генерального директора Ми-5 опубликован на официальном сайте службы.
Маккаллум подчеркнул, что Ми-5 работает над защитой страны от «большого разнообразия угроз». Кроме шпионажа и разведки иностранных государств, глава Ми-5 упомянул угрозы демократии, экономике, инфраструктуре, научным достижениям Британии.
Также Маккаллум выделил инцидент с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального, отметив, что это происшествие напоминает об угрозе британскому населению вплоть до убийств.
Навального госпитализировали в Омске 20 августа. Оппозиционеру стало плохо в самолёте, его доставили в местную больницу скорой помощи, а позднее перевезли самолётом в берлинскую клинику «Шарите». По данным доклада ОЗХО, расследовавшего инцидент, в организме Навального было обнаружено отравляющее вещество из группы «Новичок». При этом омские врачи никаких ядов в биомаркерах политика не обнаружили.
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