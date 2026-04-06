Правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила отрицательный отзыв на законопроект о запрете депутатам и госслужащим, а также их супругам и несовершеннолетним детям владеть недвижимостью за рубежом, сообщает «Коммерсант». В отзыве на инициативу отмечается, что она заслуживает внимания, но нуждается «в существенной доработке». Милонов отметил, что в текущих реалиях зарубежная недвижимость может стать инструментом шантажа.

«У меня нет недвижимости за рубежом, поэтому я, честно говоря, никак не переживаю по этому вопросу. Правильнее, конечно, было бы сказать, что владеть недвижимостью за рубежом нельзя, но вдруг там живут родственники или кто-то давно переехал. У меня кум есть за рубежом, но он не считается родственником. Надо понимать, что если это близкие родственники, жена или дети владеют недвижимостью за рубежом, особенно, если это не Южная Осетия или Абхазия, а Англия, Германия, США, то могут быть вопросы. Тебя могут использовать, шантажировать, мол отнимут недвижимость. Также мы все знаем историю с Владимиром Соловьевым, Он не госчиновник, купил свою недвижимость на свои честно заработанные деньги, и у него ее пытались отнять итальянцы-негодяи», - заявил он.