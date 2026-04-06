Милонов назвал риски недвижимости за рубежом для депутатов
В вопросе запрета на владение зарубежной недвижимостью для депутатов и их родственников многое зависит от страны, в которой находится дом или квартира, сказал НСН Виталий Милонов.
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с НСН заявил, что у его родственников нет недвижимости за рубежом, и в текущих реалиях квартиры или дома в других странах могут стать рычагом давления, однако ситуации бывают разные.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила отрицательный отзыв на законопроект о запрете депутатам и госслужащим, а также их супругам и несовершеннолетним детям владеть недвижимостью за рубежом, сообщает «Коммерсант». В отзыве на инициативу отмечается, что она заслуживает внимания, но нуждается «в существенной доработке». Милонов отметил, что в текущих реалиях зарубежная недвижимость может стать инструментом шантажа.
«У меня нет недвижимости за рубежом, поэтому я, честно говоря, никак не переживаю по этому вопросу. Правильнее, конечно, было бы сказать, что владеть недвижимостью за рубежом нельзя, но вдруг там живут родственники или кто-то давно переехал. У меня кум есть за рубежом, но он не считается родственником. Надо понимать, что если это близкие родственники, жена или дети владеют недвижимостью за рубежом, особенно, если это не Южная Осетия или Абхазия, а Англия, Германия, США, то могут быть вопросы. Тебя могут использовать, шантажировать, мол отнимут недвижимость. Также мы все знаем историю с Владимиром Соловьевым, Он не госчиновник, купил свою недвижимость на свои честно заработанные деньги, и у него ее пытались отнять итальянцы-негодяи», - заявил он.
По его словам, к вопросу о наличии недвижимости за рубежом стоит подходить с мягкой градацией.
«У меня есть помощник, который родился в Казахстане. У него мама, русская женщина, жила в Казахстане. Она переехала туда в советское время, владела недвижимостью. Неужели это считается чем-то позорным? Нет, конечно. Другое дело – у кого-то дом в Майами, тут, конечно, сразу вопросики. Думаю, тут должна быть мягкая градация и мягкий подход. Есть люди, у которых произошла трагедия в жизни, предположим, дети с ними не общаются. Дети могли уехать, проклиная своих родителей, стать предателями и поселиться где-то за границей. А формально получается родственники обладают недвижимостью за рубежом. Я бы не стал всех стричь под одну гребенку», - уточнил Милонов.
В апреле 2022 года сообщалось, что в Италии неизвестные подожгли виллу российского телеведущего Владимира Соловьева. Местные власти тогда допустили, что нападение могло быть формой протеста, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
