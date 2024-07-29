«Пройдут Африку насквозь!»: Разгром ЧВК «Вагнер» в Мали объяснили «неопределенностью»
Сейчас только идет процесс формирования группировки «Вагнер», там пока нет устойчивой общности, заявил НСН военный эксперт Алексей Подберезкин.
ЧВК «Вагнер» после поражения на севере Мали в конечном итоге все равно возьмут свое, просто сейчас все еще происходит процесс их окончательного формирования. Об этом в интервью НСН заявил военный эксперт Алексей Подберезкин.
Несколько десятков бойцов «Группы Вагнера» и 10 военнослужащих ВС Мали погибли в эти выходные на севере Мали. Они проводили рейд ограниченными силами против сепаратистов-туарегов и боевиков из группировки, связанной с «Аль-Каидой» (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщил Telegram-канал «Рыбарь». Боевики смогли устроить засаду на колонну «Вагнеров» и ВС Мали, в числе погибших есть также автор Telegram-канала Grey Zone Никита («Белый»). Подберезкин заявил, что такое тактическое поражение не редкость на войне, и впоследствии «Вагнера» все равно покажут свое преимущество.
«Я абсолютно уверен, что это тактическая неудача, которые случаются во время военных действий. Особенно, когда такие боевые действия ведутся на неопределенной линии фронта и изобилуют различными хитростями, неизбежными во время войны. То, что «вагнеровцы» никогда в перспективе не уступят, это к гадалке не ходи. Потому что сейчас, по сути, только идет процесс их формирования, он начался недавно. Пока говорить о том, что там сложилась какая-то устойчивая общность, которая была ранее и которая действовала в других условиях, - не приходится. Пройдет какое-то время и все встанет на свои места. В войне всегда есть элемент неопределённости», - заявил он.
После гибели руководства ЧВК в России летом 2023 года «Группу Вагнера» возглавили другие люди. В их числе - Антон Елизаров (Лотос), которого на фоне неудачного рейда к границе Алжира критиковала журналистка Анастасия Кашеварова. По ее словам, часть бойцов ушла из ЧВК в другие проекты, а оставшиеся с Елизаровым бойцы получили пополнение из не столь опытных специалистов.
Подберезкин подчеркнул, что бойцы «Группы Вагнера» - профессиональные военные, в отличие от туарегов, которые могут действовать лишь вылазками и неожиданными нападениями.
«К сожалению, процесс формирования там нашей группировки «вагнеровцев» несколько затянулся. Но то, что потом неизбежно победа будет за ними – сомневаться не приходится. Если там будет стоять такая задача, то их усиленная бригада сможет пройти всю эту Западную Африку до Восточной Африки насквозь, через все эти государства. И здесь не помогут никакие туареги. Это просто бродячие племена, которых в свое время вооружили и которые не способны к серьезным боевым действиям. Они способны только на партизанские методы: нападения, вылазки. Они и раньше случались – это не война», - отметил он.
По данным канала «Рыбарь», несколько человек в результате поражения в Мали попали в плен, однако при участии ЧВК «Вагнер» и «Африканского корпуса» были оперативно проведены переговоры по выкупу пленных. Утверждается, что в обменном процессе ключевую роль сыграли представители Минобороны России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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