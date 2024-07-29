«Пройдут Африку насквозь!»: Разгром ЧВК «Вагнер» в Мали объяснили «неопределенностью»

ЧВК «Вагнер» после поражения на севере Мали в конечном итоге все равно возьмут свое, просто сейчас все еще происходит процесс их окончательного формирования. Об этом в интервью НСН заявил военный эксперт Алексей Подберезкин.

Несколько десятков бойцов «Группы Вагнера» и 10 военнослужащих ВС Мали погибли в эти выходные на севере Мали. Они проводили рейд ограниченными силами против сепаратистов-туарегов и боевиков из группировки, связанной с «Аль-Каидой» (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщил Telegram-канал «Рыбарь». Боевики смогли устроить засаду на колонну «Вагнеров» и ВС Мали, в числе погибших есть также автор Telegram-канала Grey Zone Никита («Белый»). Подберезкин заявил, что такое тактическое поражение не редкость на войне, и впоследствии «Вагнера» все равно покажут свое преимущество.