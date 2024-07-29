«Остались втроем, ведем бой»: Стало известно последнее сообщение погибших в Мали бойцов «Вагнера»

Отряд ЧВК «Вагнер» уничтожил большую группу радикалов на границе Мали и Алжира, но погодные условия позволили боевикам перегруппироваться и нанести ряд массированных атак. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

Сообщается, что последняя радиограмма от группы поступила 27 июля в 17:10: «Остались втроем, продолжаем вести бой». Командир 13 штурмового Отряда Сергей «Пруд» Шевченко погиб в бою. Информация о других погибших не приводится.