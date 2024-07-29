«Остались втроем, ведем бой»: Стало известно последнее сообщение погибших в Мали бойцов «Вагнера»
Отряд ЧВК «Вагнер» уничтожил большую группу радикалов на границе Мали и Алжира, но погодные условия позволили боевикам перегруппироваться и нанести ряд массированных атак. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».
Сообщается, что последняя радиограмма от группы поступила 27 июля в 17:10: «Остались втроем, продолжаем вести бой». Командир 13 штурмового Отряда Сергей «Пруд» Шевченко погиб в бою. Информация о других погибших не приводится.
В минувшие выходные в Мали погибли десятки бывших наемников ЧВК «Вагнер», которые сегодня помогают африканским властям бороться с боевиками из запрещенных группировок. Это самые большие потери для ЧВК за все время присутствия в регионе.
Позднее телеканал RT опубликовал фотографии украинских наемников в Африке. Утверждается, что они сражаются на стороне туарегов-исламистов из группировки «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в РФ). При этом заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что за атакой туарегов на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали стоят страны Запада, передает «Радиоточка НСН».
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