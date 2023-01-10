«Не ультиматум»: В Госдуме заявили о попытках США влиять на Армению

Запад пытается воспользоваться нестабильной ситуацией в Нагорном Карабахе и использовать Армению для ослабления России, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что Армения сочла нецелесообразным проведение в стране учений ОДКБ. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. В ноябре Пашинян также отказался подписать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по оказанию помощи Армении.

«Я не думаю, что они куда-либо выйдут. Для них это жизненно важно. Если Армения не признав Нагорный Карабах отдельным образованием, требует этого от членов ОДКБ, надо смотреть, прежде всего, на себя. Для Москвы это не ультиматум, это попытка привлечь внимание, подавить на какие-то разные педали», - сказал Калашников.

При этом собеседник НСН отметил, что риторика Армении еще раз подчеркивает напряженность в регионе, которой хотят воспользоваться на Западе.