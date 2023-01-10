«Не ультиматум»: В Госдуме заявили о попытках США влиять на Армению
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сказал НСН, что Запад пытается ослабить Россию в регионе.
Запад пытается воспользоваться нестабильной ситуацией в Нагорном Карабахе и использовать Армению для ослабления России, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с НСН.
Ранее стало известно, что Армения сочла нецелесообразным проведение в стране учений ОДКБ. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. В ноябре Пашинян также отказался подписать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по оказанию помощи Армении.
«Я не думаю, что они куда-либо выйдут. Для них это жизненно важно. Если Армения не признав Нагорный Карабах отдельным образованием, требует этого от членов ОДКБ, надо смотреть, прежде всего, на себя. Для Москвы это не ультиматум, это попытка привлечь внимание, подавить на какие-то разные педали», - сказал Калашников.
При этом собеседник НСН отметил, что риторика Армении еще раз подчеркивает напряженность в регионе, которой хотят воспользоваться на Западе.
Надо учитывать, что в ОДКБ входят страны разные, в том числе, и по вероисповеданию. Но это все болезни роста, но не основание для ухода из ОДКБ. Некоторые государства, которые входят в ОДКБ, мусульмане. Но если мы будем сейчас пытаться строить военные союзы по религиозным принципам или другим моментам, это никуда не годится. Нужно учитывать все, что происходит сейчас в мире. Этот регион пытаются разорвать с Запада, попытка ослабить Россию. Армения для этого и используется, там быстро снова возникла Франция и Америка», - объяснил он.
Армения винит Россию в невыполнении своих обязательств и ждет помощи в разблокировке Лачинского коридора, но выходить из ОДКБ пока не собирается, заявил ранее в эфире НСН директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
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