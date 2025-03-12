В Госдуме заявили, что России невыгодно соглашаться на простое перемирие
Россия в настоящее время побеждает на поле боя, поэтому ей «невыгодно соглашаться на простое перемирие на 30 дней». Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Он отметил, что успехи российской армии говорят о том, что в мирном процессе по Украине основную скрипку будет играть именно Россия, и все важные договорённости будут достигнуты только на переговорах Вашингтона и Москвы.
«Пока переговоры в Саудовской Аравии прошли без российской стороны, поэтому говорить не о чем. Всё остальное это сотрясание воздуха», - сказал парламентарий.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «не забегать вперед», говоря о реакции РФ на предложение о 30-дневном перемирии в Украине, сообщает RT.
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