В Госдуме заявили, что России невыгодно соглашаться на простое перемирие

Он отметил, что успехи российской армии говорят о том, что в мирном процессе по Украине основную скрипку будет играть именно Россия, и все важные договорённости будут достигнуты только на переговорах Вашингтона и Москвы.

«Пока переговоры в Саудовской Аравии прошли без российской стороны, поэтому говорить не о чем. Всё остальное это сотрясание воздуха», - сказал парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «не забегать вперед», говоря о реакции РФ на предложение о 30-дневном перемирии в Украине, сообщает RT.

