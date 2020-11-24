«России нечего лезть». В Госдуме оценили слова Лукашенко о его свержении

«Судя по тому, что Лукашенко отказался разговаривать с западными лидерами после выборов, переадресовав их к Путину, то это имеет право на существование. Видимо, западные лидеры говорили Путину именно те слова, которыми он должен был бы воздействовать на Лукашенко. Но они забыли, что у нас уже есть прививка от их елейных речей, которыми они также уговаривали Януковича назначить перевыборы, а после этого вычеркнули его из политики и забыли. Лукашенко просто недоговаривает, что эта развилка пройдена, и не только в отношении Белоруссии. Наше доверие к Западу подорвано, и думаю, что надолго», - сказал парламентарий.



Калашников также оценил, может ли народ Белоруссии законным способом отстранить Лукашенко от власти.

«Считаю, что Лукашенко избран законно, и его уверенность в этом дает ему силы, чтобы дальше править, а уж как будет развиваться ситуация дальше - это их дело, и нечего России туда лезть», - отметил депутат.



В свою очередь, политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН заявил, что Лукашенко может отстранить от власти не только народ.



«Как я понимаю, сейчас перед белорусским народом такая задача сейчас не стоит, судя по тому, что протесты носят ограниченный характер. На улицы каждую неделю выходят до 200 тысяч демонстрантов, но это далеко не весь народ. Вообще Конституция позволяет избавиться от президента без всякого народа, за свержение может проголосовать большинство в парламенте», - сказал он.



Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН заявил, что Лукашенко потерял моральный авторитет в обществе.

