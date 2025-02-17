«Не стеснялись!»: Барциц назвал выборы президента Абхазии «грязной кампанией»

Проходящие выборы президента Абхазии являются самой грязной кампанией в истории, заявил в разговоре с НСН бывший торговый представитель в РФ Олег Барциц, выбывший из президентской гонки после первого тура.

Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%, заявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан после подсчета всех бюллетеней. В данных, приведенных ЦИК, значится цифра 68,62% проголосовавших, или 98 790 человек. На досрочных выборах президента будет второй тур, в нем примут участие политик Бадра Гунба (набрал 46,38%,) и оппозиционер Адгур Ардзинба (36,92% голосов). Барциц заявил, что разочарован в проходящей кампании.