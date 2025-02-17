«Не стеснялись!»: Барциц назвал выборы президента Абхазии «грязной кампанией»
Выбывший из президентской гонки после первого тура Олег Барциц в эфире НСН отметил низкую явку на выборах и связал ее с «усталостью и апатией людей».
Проходящие выборы президента Абхазии являются самой грязной кампанией в истории, заявил в разговоре с НСН бывший торговый представитель в РФ Олег Барциц, выбывший из президентской гонки после первого тура.
Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%, заявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан после подсчета всех бюллетеней. В данных, приведенных ЦИК, значится цифра 68,62% проголосовавших, или 98 790 человек. На досрочных выборах президента будет второй тур, в нем примут участие политик Бадра Гунба (набрал 46,38%,) и оппозиционер Адгур Ардзинба (36,92% голосов). Барциц заявил, что разочарован в проходящей кампании.
«Это самая грязная кампания в истории президентских выборов. Задействованы колоссальные финансовые средства, административный ресурс. То есть, вообще не стеснялись абсолютно. Работали все: и государственные, и негосударственные СМИ, и не только абхазские в пользу одного кандидата. Активно навязывалась идея, что Россия будет работать только с одним кандидатом. Считаю, все равно осталась значительная часть общества, которая не поверила этому, которая понимает, что Россия будет вести себя объективно, честно и фактически будет работать с теми, кого изберет народ Абхазии», - сказал Барциц.
Он отметил, что за Гунба в основном голосовало армянское население Абхазии.
«За Гунба проголосовало все армянское население, 95-97% жителей Абхазии армянской национальности, абхазов меньше значительно. При этом я говорил не раз, что в Абхазии не существует антироссийских, протурецких, прозападных и иных политиков. Это все мифы и придуманные, разгоняемые нарративы. В Абхазии ни одна политическая сила не просуществовала бы и недели, если бы она обозначила курс на разрыв отношений с Россией или хотя бы на охлаждение отношений. Ее просто стерли бы с политического ландшафта Абхазии», - указал собеседник агентства.
Кроме того, Барциц отметил низкую явку в первом туре выборов и связал ее с «усталостью и апатией людей».
«Явка низковата. Это следствие, на мой взгляд, апатии, усталости людей, которых просто замучили, перекормили этими избирательными технологиями, черным пиаром, рекламными бенефисами. Поэтому люди, видимо, решили не такую активность проявлять в первом туре. Посмотрим, что будет во втором», - добавил он.
Первый тур президентских выборов в Абхазии, прошедший 15 февраля, не выявил победителя. За пост главы республики на досрочном голосовании, потребность в котором возникла из-за ноябрьского политического кризиса и ухода в отставку Аслана Бжании, состязались пять кандидатов. Третье место в первом туре занял экс-председатель абхазской Контрольной палаты Роберт Аршба (7%), четвертое – Олег Барциц (4%), а пятое – председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал (1%). Второй тур выборов президента Абхазии состоится 1 марта, передает «Радиоточка НСН».
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