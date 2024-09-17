«Не уважают»: В Германии объяснили холодный прием Шольца в Казахстане

Канцлер Германии Олаф Шольц приехал с визитом в Узбекистан и Казахстан в надежде расширить экономическое сотрудничество, а также с целью продавить антироссийскую риторику, но его встретили «холодно», заявил в интервью НСН депутат в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер.

Канцлер Германии Олаф Шольц нанес первый для себя официальный визит в Центральную Азию, посетив Узбекистан и Казахстан. Визит в Астану Олаф Шольц использовал не только для двусторонних переговоров, но и для встречи с лидерами всех пяти центральноазиатских республик, которая состоится 17 сентября. Зингер назвал главные цели поездки.