«Не уважают»: В Германии объяснили холодный прием Шольца в Казахстане

Ульрих Зингер заявил НСН, что Шольц хочет повлиять на страны Центральной Азии, чтобы они начали действовать против России. 

Канцлер Германии Олаф Шольц приехал с визитом в Узбекистан и Казахстан в надежде расширить экономическое сотрудничество, а также с целью продавить антироссийскую риторику, но его встретили «холодно», заявил в интервью НСН депутат в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер.

Канцлер Германии Олаф Шольц нанес первый для себя официальный визит в Центральную Азию, посетив Узбекистан и Казахстан. Визит в Астану Олаф Шольц использовал не только для двусторонних переговоров, но и для встречи с лидерами всех пяти центральноазиатских республик, которая состоится 17 сентября. Зингер назвал главные цели поездки.

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«Казахстан для Германии – стратегический партнер, нам интересны энергетические ресурсы. Возможно, Шольц хочет как-то повлиять на эти страны, чтобы они тоже начали действовать против России. Встретили прохладно в Казахстане, да. Я думаю, что на данный момент Германия избрала очень плохую международную политику, Германию уже не так уважают, как раньше. Конечно, холодно встречают его эти страны. Они не хотят конфликта, они хотят мириться, они хотят торговли, при этом именно Германия этому мешает», - рассказал он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане заявил, что Россия непобедима в военном отношении, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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