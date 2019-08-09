«Не приживется». Сванидзе раскритиковал идею ограничить места для митингов

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России собралась на заседание и обсудила поправки к закону о массовых мероприятиях. Предлагается принять изменения, которые обяжут проводить в каждом городе митинги строго в определенном месте – своего рода Гайд-парках.

Журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН заявил, что такая идея попросту не приживется в России.

«Вряд ли она приживется на нашей почве. Если брать Гайд-парки, то надо брать и все остальное. Нельзя брать из британской политической системы Гайд-парки и не брать больше ничего. Не приживется, потому что при нашей нынешней системе люди выходят для того, чтобы выражать свою очень важную политическую позицию. Гайд-парк – это место, куда люди приходят просто поболтать, выступить, послушать и разойтись. Если будет принято решение учредить Гайд-парк где-нибудь на окраине – на это никто не согласится. Он не будет отводом для выпуска пара. Предложение может быть принято в качестве закона, но ничего не изменит», - заявил он.

Ранее Сванидзе в обзоре для НСН заявил о том, что власти должны сдержанней вести себя в отношении участников акций, которые выражают свое мнение.

