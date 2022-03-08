Токио заявил России протест после внесения в список недружественных стран
Японское правительство направило протест властям России в связи с внесением ее Москвой в список недружественных стран и территорий, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
Он назвал этот факт «сожалением». «По дипломатическим каналам нами был заявлен протест», — отметил генсек.
Напомним, в список недружественных стран вошли государства Евросоюза, а также Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Норвегия, Республика Корея, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония и другие страны.
Экономист Никита Кричевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия действует в логике последних экономических событий, принимая симметричные меры в ответ на западные санкции.
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