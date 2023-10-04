«Не подыгрываем Пашиняну»: Москва «простила» Армении принятие статута МУС
Парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Россия отреагировала максимально спокойно.
Парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда. При этом голосовала только фракция премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор», представители оппозиции вышли из зала заседаний.
«За ратификацию проголосовали за 60 депутатов, против - 20. Решение принято», - объявил спикер парламента Ален Симонян.
Напомним, ранее МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Несмотря на это, российская сторона сдержанно прокомментировала решение Еревана, хотя до этого намекала на «последствия».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне ратификации Арменией Римского статута заявил, что страна остается дружественной России, а также ее союзником и партнером.
Однако он выразил сомнение в корректности ратификации Римского статута «с точки зрения двусторонних отношений». По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян заблуждается, когда говорит о недостаточности инструментов ОДКБ и армяно-российского партнерства для обеспечения безопасности страны.
«Не хотелось бы, чтобы президенту РФ Владимиру Путину когда-либо пришлось отказаться от визита в Армению», - заключил представитель Кремля.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) - непродуманное и стратегически неверное решение. По его словам, это создаст проблемы, в первую очередь, самой республике и её гражданам.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал опасным для мира на всей планете решение МУС о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина. По его словам, Россия презирает МУС и желает ему скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия. Решение Еревана он пока не комментировал.
До этого, 5 сентября, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что при оценке действий Еревана по ратификации Римского статута Россия будет отталкиваться от разъяснений Армении. Видимо, объяснения еще последуют.
При этом первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил НСН, что России не на руку понижать уровень дипломатических отношений с Арменией после принятия Ереваном Римского статута Международного уголовного суда. По его мнению, Москва, наоборот, на фоне происходящего должна увеличивать присутствие, сохраняя влияние в регионе.
«Я не думаю, что с нашей стороны будет продуктивно понижать уровень дипломатических отношений. Правительство Пашиняна, конечно, пытается переориентировать армян на новые союзы, отказаться от отношений с Россией… Но это не значит, что все вопросы армянского народа уже решены и он так определился. С этой точки зрения понижение уровня нашего диппредставительства или что-то подобное играет на руку Пашиняну, ведь он к этому и стремится», - сказал Затулин.
Он призвал увеличить количество дипломатов в Армении, глядя на подозрительный рост числа третьих лиц и сторонних организаций в Армении.
«Уважающий себя президент не станет рисковать собой, направляясь в страну, которая обещает выдать того, кого этот Римский статут позволяет выдать на основании решения. На фоне наводнения Арменией дипломатами западных стран, грантов, всякого рода организаций третьего сектора, которые во множестве расплодились в Армении, нам нужно увеличивать, несмотря на противодействие, влиять на ситуацию, а значит, сохранять там способный дипломатический корпус», - объяснил он.
Ранее он говорил НСН, что действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна и недостаточно «зубастая» линия поведения России в отношении Азербайджана и Турции привели к сокращению влияния РФ в Закавказье. Именно поэтому, считает депутат, идти на конфронтацию с Армений будет глупо.
Он отметил, что задачами Пашиняна являются смена внешнеполитического вектора политики Армении и уход РФ из «сердец армянского народа». По словам депутата, Пашинян добивается успеха на этом пути.
До этого, 3 сентября, Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica выступил с утверждением, что Россия отдаляется от Южного Кавказа.
Также Ереван предложил Москве подписать соглашение, чтобы юридически решить вопрос о Римском статуте Международного уголовного суда.
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