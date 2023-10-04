«Не подыгрываем Пашиняну»: Москва «простила» Армении принятие статута МУС

Парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда. При этом голосовала только фракция премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор», представители оппозиции вышли из зала заседаний.

«За ратификацию проголосовали за 60 депутатов, против - 20. Решение принято», - объявил спикер парламента Ален Симонян.

Напомним, ранее МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Несмотря на это, российская сторона сдержанно прокомментировала решение Еревана, хотя до этого намекала на «последствия».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне ратификации Арменией Римского статута заявил, что страна остается дружественной России, а также ее союзником и партнером.

Однако он выразил сомнение в корректности ратификации Римского статута «с точки зрения двусторонних отношений». По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян заблуждается, когда говорит о недостаточности инструментов ОДКБ и армяно-российского партнерства для обеспечения безопасности страны.

«Не хотелось бы, чтобы президенту РФ Владимиру Путину когда-либо пришлось отказаться от визита в Армению», - заключил представитель Кремля.